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        Denizli'de sokakta pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:10
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        Denizli'de sokakta pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Yenişehir Mahallesi 27. Sokak'ta 20 GE 481 plakalı ticari araçtan inen S.S. sokakta yürüyen Azat Torun'a pompalı tüfekle ateş açtı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Torun'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Saldırı sonrası aracını bırakarak kaçan S.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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