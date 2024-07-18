Denizli'de sokakta pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yenişehir Mahallesi 27. Sokak'ta 20 GE 481 plakalı ticari araçtan inen S.S. sokakta yürüyen Azat Torun'a pompalı tüfekle ateş açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Torun'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırı sonrası aracını bırakarak kaçan S.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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