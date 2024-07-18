Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Deli'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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