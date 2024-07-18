Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Denizli'nin Çardak ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Ali Osman Deli (74) Söğütköy Mahallesi yakınında tarlasını traktörüyle sürdüğü sırada, traktör ağaç köküne takılarak devrildi.
Kazada sürücü Deli, devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deli'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Deli'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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