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        Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

        Denizli'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:23
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        Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
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        Denizli'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarına yansıyan kayıtlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

        Özellikle yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

        İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Polis Evi'nde düzenlediği basın toplantısında kent genelinde 2022-2024 yılları arasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgiler verdi.

        Trafik kazalarını önlemek için tüm personeliyle belirledikleri alanlarda hava ve kara araçlarıyla sık sık uygulamalar yaptıklarını anlatan Sağdıç, bunlardan olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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