Denizli'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Trafik kazalarını önlemek için tüm personeliyle belirledikleri alanlarda hava ve kara araçlarıyla sık sık uygulamalar yaptıklarını anlatan Sağdıç, bunlardan olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

Özellikle yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.