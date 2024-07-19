Denizlili çiftçi tarlasına helikopterle inen orman personelini ikramsız bırakmadı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir çiftçinin, su sepetini kontrol etmek için helikopterle tarlasına iniş yapan Orman Bölge Müdürlüğü personeline ayran ikram ettiği video, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, 16 Temmuz'da Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım kaynaklı çıkan yangına müdahalede bulundu.

Bu sırada helikopter personeli, su sepetini kontrol etmek için mahalledeki bir tarlaya iniş yaptı.

Bu sırada tarlada çalışan çiftçi Cemil Gümüş, helikopterden inen personeli görünce evde hazırladığı ayranın bulunduğu şişeyi alarak yanlarına gitti.