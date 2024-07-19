Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan diğer sürücü ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçede Mehmet Önder (73) yönetimindeki 20 H 4865 plakalı ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 EY 077 plakalı otomobiller çarpıştı.

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