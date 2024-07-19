Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçede Mehmet Önder (73) yönetimindeki 20 H 4865 plakalı ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 EY 077 plakalı otomobiller çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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