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        Denizli'de 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Denizli'de bir tırda 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:01
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        Denizli'de 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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        Denizli'de bir tırda 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları tırın dorsesinde arama yaptı.

        Aramada, paketler halinde toplam 1 ton 164 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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