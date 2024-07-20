Denizli'de 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Denizli'de bir tırda 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Denizli'de bir tırda 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları tırın dorsesinde arama yaptı.
Aramada, paketler halinde toplam 1 ton 164 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.
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