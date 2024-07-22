Denizli'de 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

Festivalin gala programı ise 27 Temmuz Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.​​​​​​​

Festival kapsamında yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan ekipler, Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Buldan, Bozkurt, Çardak, İncilipınar Parkı, Amfi Tiyatro, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu ve Adalet Parkı'nda gösteri sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

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