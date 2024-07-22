Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Valilikten, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüş sırasında festivale katılan 12 ülkeden 392 dans topluluğu, gösteri sundu.

        Festival kapsamında yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan ekipler, Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Buldan, Bozkurt, Çardak, İncilipınar Parkı, Amfi Tiyatro, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu ve Adalet Parkı'nda gösteri sunacak.

        Festivalin gala programı ise 27 Temmuz Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        İmamoğlu çifti sahneye çıktı
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Denizli'de 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Denizli'de 1 ton 164 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Denizde kalp krizi geçiren iş insanı hayatını kaybetti
        Denizde kalp krizi geçiren iş insanı hayatını kaybetti
        Annesini boğduktan sonra 'Hakkım sana helal' paylaşımı yaptı
        Annesini boğduktan sonra 'Hakkım sana helal' paylaşımı yaptı
        Denizli'de evinde ölü bulunan kadının oğlu tutuklandı
        Denizli'de evinde ölü bulunan kadının oğlu tutuklandı
        Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çiftçi, tarlasına zorunlu iniş yapan helikopterin personeline ayran ikram e...
        Çiftçi, tarlasına zorunlu iniş yapan helikopterin personeline ayran ikram e...