Denizli'de haber alınamayan çiftçi tarlasında ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir çiftçi, tarlada ölü bulundu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir çiftçi, tarlada ölü bulundu.
Gözler Mahallesi'nde yaşayan ve başkasına ait tarlayı sürmek için traktörüyle bölgeye giden İbrahim Geru'dan (38) haber alamayan yakınları buraya gitti.
Geru'nun tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ambulans ekibinin yaptığı incelemede Geru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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