Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Efendi Mahallesi 1827. Sokak'ta plakasız motosiklette bulunan kar maskeli iki kişi, kaldırımda yürüyen Berat Berkin T'ye tabancayla ateş açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından yaralanan Berat Berkin T'yi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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