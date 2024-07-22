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        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:03
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        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Efendi Mahallesi 1827. Sokak'ta plakasız motosiklette bulunan kar maskeli iki kişi, kaldırımda yürüyen Berat Berkin T'ye tabancayla ateş açtı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından yaralanan Berat Berkin T'yi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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