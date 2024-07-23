Uluslararası Halk Dansları Festivali ekipleri Kale'de oyunlarını sergiledi

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, etkinlikteki konuşmasında dünyanın değişik ülkelerinden gelen ekiplerin gösterilerini izlediklerini, o insanların değerlerini, kültürlerini ve sanatlarını tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl "Şehirde Dans Var" temasıyla 18'incini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali, gösterilerle sürüyor.

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