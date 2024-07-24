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        Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 04:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 04:28
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        Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi.

        Hastanelere gelen yakınları, mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi.

        Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Bazı mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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