Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

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