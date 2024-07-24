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        Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:59
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        Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı çarşılarda sahte 100 lira vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda, şüphelilerin piyasaya sürmeye çalıştığı 309 sahte 100 lira ele geçirildi.

        "Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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