Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı çarşılarda sahte 100 lira vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, şüphelilerin piyasaya sürmeye çalıştığı 309 sahte 100 lira ele geçirildi.
"Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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