Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı çarşılarda sahte 100 lira vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

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