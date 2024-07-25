Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pamukkale-Karahayıt yolunda özel bir tıp merkezinin servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan cip de şarampole devrildi.

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