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        Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ve Pamukkale ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:41
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        Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ve Pamukkale ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Buldan'da İbrahim Altınoluk (58) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör Yenicekent Mahallesi'nde tarlaya devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Fevziye Altınoluk (55), itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Altınoluk çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Buldan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Pamukkale-Karahayıt yolunda özel bir tıp merkezinin servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan cip de şarampole devrildi.

        Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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