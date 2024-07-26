Sarayköy'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişinin kimliklerini tespit etti.
Ekipler şüphelileri saklandıkları evde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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