Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.
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