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        Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:06
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        Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda telefon kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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