Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de erkenci çeşit üzümünün hasadına başlandı

        Türkiye'de üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli'de erkenci çeşit "superior" cinsi üzümlerin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de erkenci çeşit üzümünün hasadına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli'de erkenci çeşit "superior" cinsi üzümlerin hasadı yapıldı.

        Buldan ilçesindeki hasat törenine katılan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kaymakam Turan Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ve diğer ilgililer bağdan üzüm kesti.

        Coşkun daha sonra yaptığı konuşmada, 2023 yılında kentte 31 bin 205 hektar bağ alanından 160 bin 666 ton üzüm üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

        Denizli'nin ülkedeki üzüm üretimi bakımından 4. sırada, Ege Bölgesinde ise Manisa ilinden sonra 2. sırada yer aldığını ifade eden Coşkun, sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Çınar ise hasadı yapılan üzümlerin fiyat bakımından çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, bu ürünlerin yurt içinin yanı sıra Rusya, Avrupa Birliği ve Arap ülkelerine ihraç edildiğini dile getirdi.

        Kentteki üzüm üretiminin 10 bin hektarının sofralık, 7 binin hektarının kurutmalık ve 10 bin hektarının da sanayilik çeşit olarak yetiştirildiğini anlatan Çınar, bu sezon 250 bin tonun üzerinde bir üzüm üretimi hedeflendiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!

        Benzer Haberler

        Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım: Yeni kulüp kururak borçtan kurtul...
        Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım: Yeni kulüp kururak borçtan kurtul...
        Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        Denizli'de telefon kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        Sarayköy'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Sarayköy'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü ve eşi öldü
        Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Denizli'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Denizli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı