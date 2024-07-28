Denizli'de boy limiti altında balık avlayanlara ceza

Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 18 bin 200 lira cezası uygulandı.​​​​​​​

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbaş Barajı çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

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