Denizli'de boy limiti altında balık avlayanlara ceza
Denizli'nin Honaz ilçesinde küçük boyutta balık avladıkları belirlenen 7 kişiye, toplam 18 bin 200 lira ceza kesildi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde küçük boyutta balık avladıkları belirlenen 7 kişiye, toplam 18 bin 200 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbaş Barajı çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirli aralıklarla devriye atan ekipler baraj gölünde kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, çalışmalarda 7 kişinin boy limiti altında balık avlandığını belirledi.
Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 18 bin 200 lira cezası uygulandı.
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