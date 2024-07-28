Denizli'de 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de bir otomobilde yapılan aramada 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Denizli'de bir otomobilde yapılan aramada 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Araçta çöp poşetlerine saklanmış halde gümrük kaçağı 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü V.D. gözaltına alındı.
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