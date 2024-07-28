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        Denizli'de taciz iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:44
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        Denizli'de taciz iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asmalıevler Mahallesi'nde iki kızı taciz edip, elektrikli bisikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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