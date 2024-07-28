Denizli'de taciz iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asmalıevler Mahallesi'nde iki kızı taciz edip, elektrikli bisikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.
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