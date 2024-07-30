Denizli'de balkondan düşen gurbetçi kadın öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Selma Zeybek (59) Çakmak Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın ikinci katındaki balkondan zemine düştü.

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