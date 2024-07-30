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        Denizli'de balkondan düşen gurbetçi kadın öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:09
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        Denizli'de balkondan düşen gurbetçi kadın öldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Selma Zeybek (59) Çakmak Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın ikinci katındaki balkondan zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Zeybek'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Almanya'da yaşayan Zeybek'in, Merkezefendi'deki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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