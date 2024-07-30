Denizli'de balkondan düşen gurbetçi kadın öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Selma Zeybek (59) Çakmak Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın ikinci katındaki balkondan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Zeybek'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Almanya'da yaşayan Zeybek'in, Merkezefendi'deki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.
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