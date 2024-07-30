Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Öte yandan bir minibüsten yapılan hırsızlık, araçtaki kameralarca kaydedildi. Görüntülerde aracın arka camını açarak içeri giren şüphelinin şoför koltuğunun yanındaki çantadan paraları alması yer alıyor.

Şüphelinin hakkında 18 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu, ayrıca 4 ayrı suçla ilgili arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre, Hacıkaplarlar, Değirmenönü mahallelerinde park halindeki minibüslerden, camlarını kırarak ya da zorla açarak hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

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