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        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 5 minibüsten 7 bin lira para çaldığı iddia edilen şüpheli, saklandığı inşaatta yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:36
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        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 5 minibüsten 7 bin lira para çaldığı iddia edilen şüpheli, saklandığı inşaatta yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre, Hacıkaplarlar, Değirmenönü mahallelerinde park halindeki minibüslerden, camlarını kırarak ya da zorla açarak hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, toplam 7 bin lira çaldığı iddia edilen H.G'yi (49) Değirmenönü Mahallesinde saklandığı inşaatta yakaladı.

        Şüphelinin hakkında 18 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu, ayrıca 4 ayrı suçla ilgili arandığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

        Öte yandan bir minibüsten yapılan hırsızlık, araçtaki kameralarca kaydedildi. Görüntülerde aracın arka camını açarak içeri giren şüphelinin şoför koltuğunun yanındaki çantadan paraları alması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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