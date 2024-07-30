Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerindeki asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerindeki asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Bozburun Mahallesi 7057 Sokak'taki taşımacılık firmasının ofis olarak kullandığı binada, içerisinde 4 kişinin olduğu asansör üçüncü kattan zemine düştü.

        Asansördeki İ.K, T.A, O.M.Y. ve İran uyruklu A.S. kabinde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Lübnan'da gerilim hat safhada
        Lübnan'da gerilim hat safhada
        Polis memuru, annesi ve 2 kişiyi öldürdü!
        Polis memuru, annesi ve 2 kişiyi öldürdü!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek
        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek
        Minibüslerden hırsızlık şüphelisi, kameralardan tespit edilip yakalandı
        Minibüslerden hırsızlık şüphelisi, kameralardan tespit edilip yakalandı
        Merkezefendi'nin yeni sezonda hedefi büyük
        Merkezefendi'nin yeni sezonda hedefi büyük
        Denizlispor'a yatırım fonu
        Denizlispor'a yatırım fonu
        Denizli'de balkondan düşen gurbetçi kadın öldü
        Denizli'de balkondan düşen gurbetçi kadın öldü