Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozburun Mahallesi 7057 Sokak'taki taşımacılık firmasının ofis olarak kullandığı binada, içerisinde 4 kişinin olduğu asansör üçüncü kattan zemine düştü.

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