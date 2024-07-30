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        Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:40
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        Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve yer ekibi ile müdahaleye başlandı.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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