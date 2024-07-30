GÜNCELLEME - Denizli Çivril'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Öte yandan bir yangın söndürme helikopterinin dönüşe geçtiği sırada yakıt ikmali için Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ne zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve yer ekibi ile müdahale edildi.

Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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