Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 9 milyon yıllık olduğu sanılan "kılıç dişli" kedi kafatası fosili bulundu

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Tavas ilçesinde yapılan kazlarda, 9 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılan "kılıç dişli" kedi kafatası fosili bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 9 milyon yıllık olduğu sanılan "kılıç dişli" kedi kafatası fosili bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Tavas ilçesinde yapılan kazlarda, 9 milyon yıl öncesine ait olduğu sanılan "kılıç dişli" kedi kafatası fosili bulundu.

        Kayaca Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında 2022 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Kazılarda çeşitli üniversitelerden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrenciler görev alıyor. Gün ışığına kavuşturulan fosiller, uzmanlar tarafından laboratuvar ortamında incelemeye alınıyor.

        Her yıl 3 haftalık periyotta sürdürülen kazılarda, 9 milyon yıl önce yaşadığı sanılan hayvan fosillerine rastlandı.

        - Çalışmalarda bulunan fosil sayısı 500'e ulaştı

        Kazıların bilimsel danışmanı Doç. Dr. Aytek, AA muhabirine, bugüne kadar bölgede yaptıkları araştırmalarda birçok hayvan fosiline ulaştıklarını söyledi.

        Daha önce fil, timsah, zürafa, kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduklarını anımsatan Aytek, "Almanya'daki Eberhard Karls Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz kazılarda 2022 ve 2023 yıllarında 25 hayvana ait 400 fosil bulmuştuk. Bu yıl da bugüne kadar bu sayıyı şu anda 500'e çıkarttık. Önceki yılda hayvanlarımızın çoğunluğunu memeliler oluşturuyordu, zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugillere ait hayvanlar, sırtlan, kedigiller, karınca yiyen gibi hayvanlarımız vardı. İki farklı kuş türümüzü yine önceki yıllarda bulmuştuk. İki farklı da sürüngenimiz vardı ki bunlar biri kaplumbağa biri de timsahtı." diye konuştu.

        Aytek, bu yılki çalışmalarda şu ana kadar iki yeni boynuzlu tür bulduklarını, böylece bölgede bulunan boynuzlu sayısını yediye çıkardıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Onun dışında birkaç yeni kuş fosilimiz daha var. Belki iki olan türümüzü de yine kuşlarla ilgili üçe çıkaracağız. Bu yıl en önemli gördüğümüz keşfimiz, daha önceki yıllarda uzun kemiklerini bulduğumuz kedigillere ait hayvanlardan birinin kafatasını bulmamız. Neredeyse tamamı olan kafatasının, Anadolu'daki hatta belki dünyadaki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Detaylı çalışma yaptıktan sonra türü tespit edeceğiz ama ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kedilerin erken formlarından biri olduğu yönünde. Literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Hatta bu fosilin yeni bir türe ait olma ihtimali de mevcut. Öyle ise bu türün dünyadaki ilk örneği olacak. Diğer kedimize ait de bir köpek dişi bulduk. Bu da bize türü tanımlamada önemli bir avantaj sağlayacak."

        Bölgenin fosil bakımından çok verimli olduğunu belirten Aytek, daha önce alanın 7-9 milyon yıl arası bir tarihe sahip olduğunu düşündüklerini ancak bu yıl bulunan fosillerle tarihi 9 milyona doğru çektiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Turizm gelirinde yüzde 12 artış
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'de Muhaymin kaldı
        Merkezefendi'de Muhaymin kaldı
        GÜNCELLEME - Denizli Çivril'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Denizli Çivril'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Denizli'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Denizli'de minibüslerden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek
        Kale'de biber festivali gerçekleştirilecek