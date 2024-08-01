GÜNCELLEME - Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edilen Müge E'nin (34) öldüğünü belirledi.

Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'yi (22) düzenlediği operasyonla yakaladı. Sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'nin (36) de yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu Mehmet Ali E'yi de gözaltına aldı. Böylece gözaltındaki şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.