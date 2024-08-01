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        GÜNCELLEME - Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:28
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        GÜNCELLEME - Denizli'de üç çocuk annesi evinde ölü bulundu
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'taki tek katlı müstakil evden bağırışıma sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri evin salonunda hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi tespit edilen Müge E'nin (34) öldüğünü belirledi.

        Üç çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Daha sonra jandarma ekipleri evde dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden araçla ayrıldığını belirlediği F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'yi (22) düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Sağlık ekiplerine olaydan kısa süre önce ihbarda bulunduğu belirtilen ve evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'nin (36) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu Mehmet Ali E'yi de gözaltına aldı. Böylece gözaltındaki şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.

        Daha önce düştüğü için bir kolu alçıda olduğu belirtilen Mehmet Ali E'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisi aldattığını, olay anında evde çıkan tartışmada sinirlendiği için demir sopayla eşini darp edip evden ayrıldığını, sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.

        Mehmet Ali E'nin kentte karıştığı bir yaralamalı trafik kazasının ardından girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye edildiği, uyuşturucu kullanmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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