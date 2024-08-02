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        Denizli'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:31
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        Denizli'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hasan Türk'ün (56) kullandığı 20 AFB 277 plakalı minibüs Uydukent Kavşağı'nda Musa Öztürk'ün (63) kullandığı 20 UD 063 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Cemile Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ve aynı araçtaki 9 kişi de yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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