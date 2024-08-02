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        Denizli'de bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:53
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        Denizli'de bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

        Gözaltındaki Müge E'nin (34) eşi Mehmet Ali E. (36) ve arkadaşları F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Ölü bulunan Müge E'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.

        Cenaze, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        - Olay

        Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta, 31 Temmuz'da Müge E. evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı. Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'yi de gözaltına almıştı. Zanlı ilk ifadesinde eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darp ettiğini kabul etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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