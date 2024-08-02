Denizli'de bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta, 31 Temmuz'da Müge E. evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı. Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'yi de gözaltına almıştı. Zanlı ilk ifadesinde eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darp ettiğini kabul etmişti.

Gözaltındaki Müge E'nin (34) eşi Mehmet Ali E. (36) ve arkadaşları F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eşi ve 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

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