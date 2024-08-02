Kale'de Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Denizli'nin Kale ilçesinde, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazı için Cevherpaşa Camisinde bir araya gelen vatandaşlar daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.
İlçe Müftüsü Recep Şimşek'in kıldırdığı namaz sonrası dua edildi.
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