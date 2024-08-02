Denizli'de hakkında 198 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Denizli'de, hakkında kesinleşmiş 198 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 8 yıldır aranan, 106 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş toplam 198 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası ve 2 milyon 318 bin 40 lira adli para cezası bulunan ve 21 ayrı suç kaydı olan hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalandı.