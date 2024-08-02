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        Denizli'de hakkında 198 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Denizli'de, hakkında kesinleşmiş 198 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:34
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        Denizli'de hakkında 198 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Denizli'de, hakkında kesinleşmiş 198 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        "Nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından 8 yıldır aranan, 106 farklı dosyadan hakkında kesinleşmiş toplam 198 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası ve 2 milyon 318 bin 40 lira adli para cezası bulunan ve 21 ayrı suç kaydı olan hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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