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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:29 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:29
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkanları ve partililerle görüştü.

        Daha sonra Polis Evi'ne geçen Yumaklı, burada sektör temsilcileriyle düzenlenen toplantıya iştirak etti.

        Yumaklı, Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sitesi'nde faaliyet gösteren Özpekler Su Ürünleri Alabalık Paketleme Tesisi'nde incelemelerde bulunup şirket yetkililerinden bilgi aldı.

        Daha sonra Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne geçen Yumaklı, genç çiftçilerle bir araya gelerek onların isteklerini dinleyip sohbet etti.

        Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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