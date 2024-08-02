Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkanları ve partililerle görüştü.

Daha sonra Polis Evi'ne geçen Yumaklı, burada sektör temsilcileriyle düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Yumaklı, Bozburun Mahallesi Ahmet Nazif Zorlu Sitesi'nde faaliyet gösteren Özpekler Su Ürünleri Alabalık Paketleme Tesisi'nde incelemelerde bulunup şirket yetkililerinden bilgi aldı.