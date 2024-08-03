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        Kale'de biber yarışması yapıldı

        Denizli'nin Kale ilçesinde, Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali kapsamında Kale biberi yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:14
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        Kale'de biber yarışması yapıldı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali kapsamında Kale biberi yarışması gerçekleştirildi.

        Çarşı Meydanı'nda düzenlenen yarışmayı CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla da takip etti.

        Yarışmada Şengül Akça birinci, Fatmana Karauzun ikinci, Şengül Kadıkcı üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Dün başlayan festival, akşam düzenlenecek konserle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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