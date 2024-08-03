Kale'de biber yarışması yapıldı

Çarşı Meydanı'nda düzenlenen yarışmayı CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla da takip etti.

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