Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de sürüyor

Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcu katılımıyla başlayan yarışmanın üçüncü gününde, paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek hazırlıklarını tamamladı ve uçuşlarına başladı.

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