Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de sürüyor
Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası devam ediyor.
Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası devam ediyor.
Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcu katılımıyla başlayan yarışmanın üçüncü gününde, paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek hazırlıklarını tamamladı ve uçuşlarına başladı.
Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan yarışmacılar, belirledikleri süre havada kaldıktan sonra iniş yapacak.
Organizasyon, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
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