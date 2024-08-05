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        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de sürüyor

        Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:58
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        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de sürüyor
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası devam ediyor.

        Çameli'nin 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcu katılımıyla başlayan yarışmanın üçüncü gününde, paraşütçüler sabah erken saatlerde alana gelerek hazırlıklarını tamamladı ve uçuşlarına başladı.

        Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan yarışmacılar, belirledikleri süre havada kaldıktan sonra iniş yapacak.

        ​​​​​​​Organizasyon, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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