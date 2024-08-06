Acıpayam'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, inşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kumavşarı Mahallesi'nde, apartman inşaatında çalışan Ramazan Soy (42) dengesini kaybederek 4. kattan zemine düştü.
Ağır yaralanan Soy, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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