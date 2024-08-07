Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Javon Franklin'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Borac Cacak forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Menajer Evren Yenice, "Pazartesi itibarıyla yeni sezon hazırlıkları başladı. Federasyonun da istediği kontrollerden geçtik. Güzel bir şekilde sezona hazırlanıyoruz. Seyri hoş, taraftarı mutlu eden bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

        ABD'li oyuncu, geçen sezonda 10 sayı ve 6,2 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'de son yabancı Franklin
        Merkezefendi'de son yabancı Franklin
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Denizli'de devam ediyor
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Denizli'de devam ediyor
        İnşattan düşen sıva ustası hastanede öldü
        İnşattan düşen sıva ustası hastanede öldü
        Merkezefendi'den genç takviyesi
        Merkezefendi'den genç takviyesi
        Acıpayam'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
        Acıpayam'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de sürüyor
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Denizli'de sürüyor