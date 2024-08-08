Denizli'de motosikletle polisten kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp motosikletle kaçan sürücüye 12 bin 98 lira ceza kesildi.

İlçe merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelendiği motosiklet sürücüsü E.D'yi (18) durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletle kaçtı.

Motosiklet, kovalamacanın ardından polislerce durduruldu.

Sürücü E.D'ye "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "araç plakasında okunmayacak şekilde değişiklik yapma" suçlarından 12 bin 98 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücüye, polisten kaçtıktan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı "Ya hızlı ol ya da paket" paylaşımı nedeniyle "kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Sürücünün akaryakıt istasyonunda polisten kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.