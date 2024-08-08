Buldan'da tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeşildere Mahallesi Dokuma Pazarı Caddesindeki fırında başlayan yangın bitişiğindeki tarihi konağa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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