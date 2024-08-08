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        Buldan'da tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:37
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        Buldan'da tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşildere Mahallesi Dokuma Pazarı Caddesindeki fırında başlayan yangın bitişiğindeki tarihi konağa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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