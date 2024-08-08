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        Denizli'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:17
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        Denizli'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İsmail G'nin (38) kullandığı 20 ACF 481 plakalı otomobil, Karahisar Mahallesi'nde Halil Y. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Sümer Ç. (28) ve Sercan G. (33), sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

        Kayıtların devamında kaza sonrası çevredekilerin yaralılara yardım ettikleri görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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