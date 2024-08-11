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        Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Denizli'de 2 otomobili çaldığı ve bir evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:27
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        Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de 2 otomobili çaldığı ve bir evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde 2 otomobil ile S.M'nin evinden 50 bin lira ile 22 gram altının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki ve evdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının S.A. (36) olduğunu belirledi.

        Düzenlen operasyonla saklandığı yerde yakalan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        S.A'nın, mağdur S.M'nin evinden hırsızlık yapması, güvenlik kameralarınca kayda alındı.

        Görüntülerde, S.A'nın erkek kıyafetiyle duvardan tırmanarak girdiği evden bir süre sonra tanınmamak için kadın kıyafetleri giyerek ayrıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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