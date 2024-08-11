Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Denizli'de 2 otomobili çaldığı ve bir evden hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde 2 otomobil ile S.M'nin evinden 50 bin lira ile 22 gram altının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve evdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının S.A. (36) olduğunu belirledi.

Düzenlen operasyonla saklandığı yerde yakalan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.