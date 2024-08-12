Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Öksüzoğlu'nun kullandığı (56) 20 BM 830 plakalı otomobil, Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki levha direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Öksüzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası

        Benzer Haberler

        Kale'de boğa güreşleri düzenlendi
        Kale'de boğa güreşleri düzenlendi
        Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Denizli'de 2 otomobil çalıp bir evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Kadın kıyafetleri giyen hırsız, önce kameraya ardından polise yakalandı
        Kadın kıyafetleri giyen hırsız, önce kameraya ardından polise yakalandı
        Merkezefendi'nin hedefi Play-Off ve Avrupa
        Merkezefendi'nin hedefi Play-Off ve Avrupa
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Denizli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü