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        Denizli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:58
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        Denizli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        A.D. yönetimindeki 42 ADV 50 plakalı saman yüklü tır, Bozalan Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

        Kaza nedeniyle saman balyaları yola savruldu.

        Yaralanan sürücü ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik akışı, karşı şeritten gidiş geliş şeklinde sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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