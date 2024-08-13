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        Denizli'de işçi servisiyle girdikleri OSB'de kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, işçileri taşıyan servisle girdikleri organize sanayi bölgesinde kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:46
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        Denizli'de işçi servisiyle girdikleri OSB'de kablo çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde, işçileri taşıyan servisle girdikleri organize sanayi bölgesinde kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında bir işçi servisini takibe alan ekipler tarafından araçta yapılan aramada, kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleri bulundu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ö.Ş. (48) tutuklandı. N.Y. (38) ile M.K. (50) adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerin dikkati çekmemek için sanayi bölgesine işçi taşıyan servis minibüsü sürücüsü ile anlaştığı, işçi gibi girdikleri sanayi bölgesinde fabrikalardan kablo çaldığı, yine servisle bölgeden çıktıkları belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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