Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan Mikail G. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Azerbaycan uyruklu Mikail G. (35), birlikte alkol almak için İran uyruklu 3 arkadaşını evine davet etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.