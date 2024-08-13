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        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:30
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        Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi 4095 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında yaşayan Azerbaycan uyruklu Mikail G. (35), birlikte alkol almak için İran uyruklu 3 arkadaşını evine davet etti.

        Evde alkol aldıkları sırada Mikail G. ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine alkol şişeleriyle saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan Mikail G. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçak 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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