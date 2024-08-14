Pamukkale'de termal suyun azalması ele alındı

Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu, UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Pamukkale'de antik kentte çıkan suyun azalmasını görüştü.

Denizli Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıda konuşan platformun dönem sözcüsü İbrahim Tefenlili, kentin turizmdeki marka değerinin başında gelen Pamukkale'de antik kentten çıkan suyun miktarının düşmesinin, endişe verici olduğunu kaydetti.

Gecikmeden önlem alınması gerektiğini dile getiren Tefenlili, "Jeotermal sularla ilgili izleme birimi konuyu takip ediyor. Derin sondajlar araştırılacak.1992 yılından beri yapılan çalışma raporu elimizde mevcut. Takip ediliyor. Zaman zaman bu su azalmış ama toparlamış. Ancak 2015 yılında beri zikzak fazla. Kuraklık ve yağış azlığı sebebiyle su azalmış. Biz konuyu en başından beri gerekli birimlere bildirdik. Kaçak su sondajlarına ilişkin incelemeler sürüyor. Tarımsal sulama var. Ancak çiftçilerimizi de mağdur edemeyiz. Valimiz, DSİ konuyla ilgileniyor. Bu sorun kalıcı olarak çözülecek." diye konuştu.