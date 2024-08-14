Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından, il başkanlığında düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümekten onur duyduğunu söyledi.

Güngör, Erdoğan'ın yolundan siyasi hayatlarına devam edeceklerini anlatarak, "Bizim sicil amirimiz milletimiz dedik ve emri de milletimiz haricinde bugüne kadar hiç kimseden almadığımızı ifade ettik. Nabza göre şerbet verenlerden, rüzgara göre yön değiştirenlerden ve menfaatleri uğruna değişenlerden olmadık." diye konuştu.