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        Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:20
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        Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Denizli'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından, il başkanlığında düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümekten onur duyduğunu söyledi.

        Güngör, Erdoğan'ın yolundan siyasi hayatlarına devam edeceklerini anlatarak, "Bizim sicil amirimiz milletimiz dedik ve emri de milletimiz haricinde bugüne kadar hiç kimseden almadığımızı ifade ettik. Nabza göre şerbet verenlerden, rüzgara göre yön değiştirenlerden ve menfaatleri uğruna değişenlerden olmadık." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen program canlı izlendi.

        Programa AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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