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        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:06
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        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Turgay Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Darıveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Aysun Özdemir ve Neşet Özdemir (66) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Neşet Özdemir müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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