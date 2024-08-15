Denizli'de baba ve oğluna yönelik silahlı saldırıya ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, 18 Haziran'da Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramış, yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamamıştı. Olayın şüphelilerinden İ.D. 21 Haziran'da saklandığı apart otelde yakalanmış ve tutuklanmıştı. M.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Gümüşçay Mahallesi'ndeki saldırının faillerinin yakalanması için özel ekiple çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.K'nin (30) Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.