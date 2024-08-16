Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

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