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        Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:06
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        Denizli'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü
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        Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

        Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

        Ekipler, kaza esnasında araçtan savrulan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler halat ve sedye kullanılarak yukarıya çıkarılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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