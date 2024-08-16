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        Denizli'de iş yerine silahla ateş açıldı

        Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:26
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        Denizli'de iş yerine silahla ateş açıldı
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        Denizli'de inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Merkezefendi ilçesi Muraddede Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satılan iş yerinin önünde silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede maskeli 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

        Silahlı saldırı ve zanlıların olay yerinden uzaklaşması, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaçan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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