Buldan'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hasanbeyler Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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